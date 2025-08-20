Приоритетные направления социально-трудового сотрудничества в СНГ обсудят в конце октября в Самарканде

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 38-е заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ состоится 30−31 октября в Самарканде (Узбекистан). Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ.
Сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске прошло совещание по вопросам подготовки и проведения заседания. В мероприятии в формате видеоконференции приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Планируется, что на заседании совета министры труда обсудят приоритетные направления дальнейшего развития социально-трудового сотрудничества на пространстве Содружества, вопросы цифровой трансформации в сфере труда и занятости стран СНГ, новации обработки и визуализации данных статистики труда, рассмотрят проект комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств — участников СНГ.
Особое внимание членов совета будет сосредоточено на рассмотрении вопросов о принятых мерах социальной защиты участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и лиц, приравненных к ним, в государствах — участниках СНГ в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Год Мира и Единства в борьбе с нацизмом, а также о реализации в странах СНГ направлений активного долголетия и внедрении новых форм социальной работы в интересах граждан старшего поколения, поддержке лиц с инвалидностью.
В ходе совещания также согласован вариант эмблемы Консультативного совета, который планируется рассмотреть на заседании совета. -0-