Приоритетные направления социально-трудового сотрудничества в СНГ обсудят в конце октября в Самарканде

Особое внимание членов совета будет сосредоточено на рассмотрении вопросов о принятых мерах социальной защиты участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и лиц, приравненных к ним, в государствах — участниках СНГ в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Год Мира и Единства в борьбе с нацизмом, а также о реализации в странах СНГ направлений активного долголетия и внедрении новых форм социальной работы в интересах граждан старшего поколения, поддержке лиц с инвалидностью.