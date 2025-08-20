Предприниматели Дона смогут получить субсидии на развитие турпроектов

Министерство экономического развития Ростовской области объявило конкурс на получение субсидий для поддержки проектов, направленных на формирование туристской инфраструктуры. Отбор получателей проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Участниками конкурса могут стать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Максимальный размер субсидии составит 10 млн рублей, при этом не менее 50% расходов должен софинансировать сам заявитель.
«Развитие туризма является одним из ключевых приоритетов региона. Поддержка предпринимательских инициатив в сфере гостеприимства позволит создать современную инфраструктуру, модернизировать уже действующие объекты и, что не менее важно, обеспечить комфорт и высокий уровень сервиса», — рассказал министр экономического развития региона Павел Павлов.
Конкурсный отбор продлится до 17 сентября 2025 года. Победители смогут приобрести оборудование, включая туристическое снаряжение, инвентарь, экипировку. Кроме того, за счет средств субсидии можно обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, создать детские и спортивные зоны отдыха и пункты общепита. Также на эти средства можно обустроить кемпинг, кемп-стоянку, создать новый турмаршрут и удобную систему навигации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.