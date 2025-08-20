Предприниматели Дона смогут получить субсидии на развитие турпроектов

Конкурсный отбор продлится до 17 сентября 2025 года. Победители смогут приобрести оборудование, включая туристическое снаряжение, инвентарь, экипировку. Кроме того, за счет средств субсидии можно обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, создать детские и спортивные зоны отдыха и пункты общепита. Также на эти средства можно обустроить кемпинг, кемп-стоянку, создать новый турмаршрут и удобную систему навигации.