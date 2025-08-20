В Иловлинском районе Волгоградской области прошли сельские спортивные игры

Сельские спортивные игры Иловлинского муниципального района прошли в 22-й раз в Волгоградской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Мероприятие состоялось 15 августа на стадионе «Ника» в поселке городского типа Иловля, сообщили в районной администрации.
Событие собрало более 200 любителей спорта, в состязаниях участвовали команды из 11 поселений района. В программу игр в этом году были включены соревнования по легкой атлетике, армрестлингу, шашкам, шахматам, настольному теннису, пляжному волейболу, мини-футболу, гиревому спорту и перетягиванию каната.
По сумме набранных очков в общекомандном зачете победу одержали спортсмены Иловлинского городского поселения, второе место — у команды Сиротинского сельского поселения, а третье — у представителей Большеивановского. Команда Логовского сельского поселения, занявшая четвертое место, была отмечена кубком «За волю к победе». Победителей и призеров в командном и личном зачетах наградили медалями, кубками и грамотами администрации района.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.