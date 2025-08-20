Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирские санатории признали одними из самых востребованных в России

Санатории Башкирии вошли в топ-5 по привлекательности для туристов.

Источник: Комсомольская правда

Национальный портал бронирования «Санатории-России.рф» опубликовал рейтинг самых востребованных регионов страны для санаторно-курортного лечения по итогам первого полугодия 2025 года. Башкирия приняла более 102 тысяч отдыхающих за шесть месяцев.

Согласно данным портала, республиканские санатории оказались в пятерке лидеров по привлекательности для туристов, желающих совместить отдых с оздоровлением. Выручка курортных учреждений республики за этот период составила 3,9 миллиарда рублей.

Общероссийская статистика показывает, что за половину 2025 года санатории страны посетили 3 миллиона 174 тысячи человек.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.