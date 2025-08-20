Башкирские санатории признали одними из самых востребованных в России

Национальный портал бронирования «Санатории-России.рф» опубликовал рейтинг самых востребованных регионов страны для санаторно-курортного лечения по итогам первого полугодия 2025 года. Башкирия приняла более 102 тысяч отдыхающих за шесть месяцев.
Согласно данным портала, республиканские санатории оказались в пятерке лидеров по привлекательности для туристов, желающих совместить отдых с оздоровлением. Выручка курортных учреждений республики за этот период составила 3,9 миллиарда рублей.
Общероссийская статистика показывает, что за половину 2025 года санатории страны посетили 3 миллиона 174 тысячи человек.
