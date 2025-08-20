Ремонт дороги в Голышмановском округе Тюменской области выполнили на 80%

Готовность дороги Бескозобово — Евсино — Ламенский в Голышмановском муниципальном округе Тюменской области составляет уже 80%. Объект ремонтируют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства региона.
На участке протяженностью 5,7 км подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие. По контракту ремонт должны завершить 30 октября 2025 года. Ранее по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Тюмени обновили проезжую часть на Уездной улице.
«Остались работы по планировке обочин и откосов, ремонт водопропускных труб. Обстановка дороги — установка дорожных знаков и сигнальных столбиков», — отметил главный специалист отдела ремонта и содержания автомобильных дорог региона Евгений Емельянов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.