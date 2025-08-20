Более 100 международных и национальных мероприятий запланированы в сфере культуры в СНГ на 2026−2028 годы

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта основных мероприятий сотрудничества государств — участников СНГ в области культуры на 2026−2028 годы состоялось 20 августа в штаб-квартире Содружества в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В заседании участвовали представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ и Исполнительного комитета Содружества. Эксперты рассмотрели замечания и предложения стран, доработали и согласовали проект основных мероприятий. Было решено внести документ в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Проект подготовлен по поручению Совета по культурному сотрудничеству для практической реализации соглашения о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 1992 года и концепции сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры от 19 мая 2011 года.
Документ состоит из десяти разделов, включает 130 международных и национальных мероприятий по разным направлениям в сфере культурного сотрудничества: в области сохранения и использования памятников историко-культурного наследия, в деле охраны нематериального историко-культурного наследия и народного творчества, в музейном деле, в библиотечной, театральной, музыкальной сферах, в области изобразительного искусства, в сфере кинематографии, а также взаимодействия в области науки, образования и подготовки кадров.
Принятие документа будет способствовать созданию условий для углубления межкультурного диалога, повышению заинтересованности стран СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры. -0-