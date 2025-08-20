Более 100 международных и национальных мероприятий запланированы в сфере культуры в СНГ на 2026−2028 годы

Документ состоит из десяти разделов, включает 130 международных и национальных мероприятий по разным направлениям в сфере культурного сотрудничества: в области сохранения и использования памятников историко-культурного наследия, в деле охраны нематериального историко-культурного наследия и народного творчества, в музейном деле, в библиотечной, театральной, музыкальной сферах, в области изобразительного искусства, в сфере кинематографии, а также взаимодействия в области науки, образования и подготовки кадров.