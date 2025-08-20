Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала звездой Counter-Strike 2

Пенсионерка Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода стала популярна среди геймеров по всему миру после того, как начала вести прямые трансляции, на которых играет в популярную компьютерную игру Counter-Strike 2 (CS2). Об этом в среду, 20 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Женщина начала заниматься стримингом в 2021 году. По словам россиянки, шутеры помогают ей отвлечься от повседневных забот, а также немного подзаработать — на своих трансляциях она получает в среднем по 100 тысяч рублей в месяц, следует из публикации.
Команда киберспортсменов Team Spirit из России в воскресенье, 3 августа, одержала победу в турнире по одной из самых популярных компьютерных игр CS2 IEM Cologne 2025. Они обыграли европейскую команду Mouz со счетом 3:0, получив призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
Это не первый раз, когда российские киберспортсмены показывают достойные результаты в дисциплине. В 2024 году Team Spirit стала победителем крупнейшего турнира по CS2 — Major. А в январе российский киберспортсмен и член команды Team Spirit Данил Крышковец (donk) стал лучшим игроком мира в компьютерной игре по версии ведущего профильного сайта HLTV.org.