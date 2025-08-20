Конец пикап-гуру: Алекса Лесли заочно арестуют за склонение к изнасилованию

Уголовное дело против блогера было возбуждено по статье о склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Поводом послужили появившиеся в июне в соцсетях видео, на которых последователи Лесли совершали агрессивные и унизительные действия сексуального характера в отношении девушек на улицах. По версии следствия, блогер подстрекал своих учеников к этим преступлениям. Самим исполнителям вменяется совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).