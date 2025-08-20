Конец пикап-гуру: Алекса Лесли заочно арестуют за склонение к изнасилованию

Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста для скандально известного блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова). Его обвиняют в склонении к изнасилованию. В связи с этим Кириллов был официально объявлен в розыск, а его карточка появилась в базе данных МВД России.
Уголовное дело против блогера было возбуждено по статье о склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Поводом послужили появившиеся в июне в соцсетях видео, на которых последователи Лесли совершали агрессивные и унизительные действия сексуального характера в отношении девушек на улицах. По версии следствия, блогер подстрекал своих учеников к этим преступлениям. Самим исполнителям вменяется совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).
Поскольку, по данным правоохранительных органов, Александр Кириллов в настоящее время находится за пределами России, следствие вышло в суд с ходатайством о его аресте заочно. После удовлетворения этого ходатайства он может быть объявлен в международный розыск.
