Более 11 тысяч человек посетили фестиваль «Музыка в степи» в Оренбуржье

«Фестиваль “Музыка в степи” — это не просто сцена под открытым небом, это голос нашего Оренбуржья, это энергия нашей земли, которая объединила сотни людей. Я открыл для себя, что в степи рождается особая магия: музыка здесь звучит свободно и безгранично», — отметил исполняющий обязанности вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по внутренней политике — министра региональной и информационной политики области Юрий Мироненко.