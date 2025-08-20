Более 11 тысяч человек посетили фестиваль «Музыка в степи» в Оренбуржье

Фестиваль «Музыка в степи» прошел с 2 по 17 августа в Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие посетили более 11 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
В течение двух недель оренбуржцы и гости степной столицы посещали уникальные спектакли, выставки и концерты. Финал фестиваля состоялся в минувшие выходные на Боевой горе под Соль-Илецком.
В ходе мероприятия прошли конкурсы степных арт-объектов и творческих коллективов. Лучшие идеи при поддержке организаторов были воплощены на сцене музейного дворика «Эссен» и на Боевой горе. Среди них — иммерсивный театр ветров и закатов, моноспектакль «Форма чувства», а также арт-инсталляции «Ворота степного солнца», «Окна в Оренбургскую степь», «Поляна степных ветров», «Тихие голоса», «Лабиринт» и «Паруса». Также на фестивале состоялся концерт «Поэзия и ритм».
«Фестиваль “Музыка в степи” — это не просто сцена под открытым небом, это голос нашего Оренбуржья, это энергия нашей земли, которая объединила сотни людей. Я открыл для себя, что в степи рождается особая магия: музыка здесь звучит свободно и безгранично», — отметил исполняющий обязанности вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по внутренней политике — министра региональной и информационной политики области Юрий Мироненко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.