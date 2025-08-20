В России запретили песни рэперов OG Buda и Платины

В песнях рэперов нашли пропаганду наркотиков и оправдание терроризма.
20 августа 2025 года Преображенский районный суд Москвы признал песни рэп-исполнителя OG Buda (Григория Ляхова) и Платины (Роберта Плаудиса) запрещенными к распространению на территории России. Об этом сообщает пресс-служба суда. В список попали композиции «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Причиной стали обвинения в пропаганде наркотиков, аморального поведения и оправдании терроризма.
«В текстах указанных композиций содержатся элементы пропаганды наркотических средств, а также фрагменты, оправдывающие террористическую деятельность и антиобщественный образ жизни», — отметили в пресс-службе суда, передает ТАСС. Инициатором проверки стал Роскомнадзор, который получил обращения граждан с жалобами на содержание песен.
Ранее суд запретил распространение пяти песен группы «Ленинград». В решении суда указано, что тексты содержат «скрытые приемы убеждающего воздействия» на сознание несовершеннолетних. Суд согласился с доводами обвинения и постановил ограничить распространение спорных треков на территории РФ.