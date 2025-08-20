В России запретили песни рэперов OG Buda и Платины

20 августа 2025 года Преображенский районный суд Москвы признал песни рэп-исполнителя OG Buda (Григория Ляхова) и Платины (Роберта Плаудиса) запрещенными к распространению на территории России. Об этом сообщает пресс-служба суда. В список попали композиции «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Причиной стали обвинения в пропаганде наркотиков, аморального поведения и оправдании терроризма.