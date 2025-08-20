Синоптик Шувалов: Сильный дождь в Москве продлится до девяти вечера

«Ливень в Москве будет. В Волоколамске он начался в 15 часов с копейками. Сейчас идёт на севере в Сергиевом Посаде. Клин накрыло», — сказал специалист RT.
По словам Шувалова, интенсивные осадки в столице ожидаются в промежутке с 18:00 до 21:00. Согласно предварительным расчётам, количество выпавших осадков составит около 15 мм, что эквивалентно примерно пятой части месячной нормы.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова поделилась не самым радостным для большинства жителей Центральной России прогнозом. По её словам, наступившее в регионе похолодание не временное — солнечные дни не вернутся, уступив облачной погоде с регулярными дождями.