Десятки жителей Башкирии пожаловались прокуратуре на обеспечение лекарствами

22 жителя Башкирии пожаловались на обеспечение лекарствами.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности прокурора Башкирии Евгений Бендовский провел совместный личный прием граждан с руководителем республиканского Росздравнадзора Динарой Гашимовой и заместителем министра здравоохранения региона Ольгой Шайхутдиновой. Мероприятие было посвящено вопросам лекарственного обеспечения.

Также, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в приеме также участвовали директор АНО «Диамапы» Гузель Щанина и исполняющий обязанности директора ГУП «Башфармация» РБ Владимир Забрудский.

На прием пришли 22 человека — родители детей с различными заболеваниями и граждане, нуждающиеся в дорогостоящих медицинских препаратах. Они сообщили о случаях отказа в выписке рецептов на получение бесплатных лекарств, нарушениях порядка проведения врачебных комиссий, а также срывах сроков предоставления медикаментов.

По всем поступившим обращениям организованы тщательные проверки. Ход и результаты этих проверок взяты на особый контроль прокуратуры республики.

— Вопросы соблюдения законодательства в сфере здравоохранения находятся на особом контроле органов прокуратуры республики, — заявили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.