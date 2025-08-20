Десятки жителей Башкирии пожаловались прокуратуре на обеспечение лекарствами

Исполняющий обязанности прокурора Башкирии Евгений Бендовский провел совместный личный прием граждан с руководителем республиканского Росздравнадзора Динарой Гашимовой и заместителем министра здравоохранения региона Ольгой Шайхутдиновой. Мероприятие было посвящено вопросам лекарственного обеспечения.
Также, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в приеме также участвовали директор АНО «Диамапы» Гузель Щанина и исполняющий обязанности директора ГУП «Башфармация» РБ Владимир Забрудский.
На прием пришли 22 человека — родители детей с различными заболеваниями и граждане, нуждающиеся в дорогостоящих медицинских препаратах. Они сообщили о случаях отказа в выписке рецептов на получение бесплатных лекарств, нарушениях порядка проведения врачебных комиссий, а также срывах сроков предоставления медикаментов.
По всем поступившим обращениям организованы тщательные проверки. Ход и результаты этих проверок взяты на особый контроль прокуратуры республики.
— Вопросы соблюдения законодательства в сфере здравоохранения находятся на особом контроле органов прокуратуры республики, — заявили в прокуратуре.
