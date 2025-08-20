Красноярский производитель аэролодок внедрит бережливые технологии

Производитель аэролодок «Севербоат» из Красноярска присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Совместно с экспертами регионального центра компетенций предприятие проведет масштабную диагностику производственных процессов. Пилотный проект реализуют на участке производства лодок «Север 650К».
«Невзирая на высокие производственные результаты, у предприятия есть скрытый резерв и большой потенциал в экономическом плане. Именно внедрение инструментов бережливого производства позволит сделать еще несколько шагов вперед», — отметил руководитель регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов.
Напомним, стать участником федпроекта могут предприятия различных отраслей промышленности, пройдя регистрацию на сайте Производительность.рф. За дополнительной консультацией можно обратиться в региональный центр «Мой бизнес» по номеру +7 (800) 234−01−24.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.