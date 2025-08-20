Пятиметровый питон в Индии целиком проглотил собаку и не смог уползти

Пятиметровый питон в индийском штате Раджастхан целиком проглотил собаку и попытался уползти с территории фермы, но застрял на окружающем ее заборе. Пресмыкающееся резко потяжелело с 50 до 75 килограммов.
Хозяин фермы сообщил о случившемся в лесной департамент, представители которого вскоре приехали на место случившегося. Примерно через полчаса они выпустили змею в лес, где она спустя чуть менее часа отрыгнула тело собаки.
— Питон во время спасения почувствовал угрозу и несколько раз попытался напасть, поэтому команде понадобилось около получаса, чтобы аккуратно поймать его, не причинив вреда. Спасательная команда объяснила, что змеи или питоны делают это, когда чувствуют угрозу или когда их тело становится слишком тяжелым, — передает Bhaskar English.
Другой случай произошел несколько дней назад, когда в провинции Ангтхонг в Таиланде четырехметровый питон ночью проник в дом к пожилой женщине, которая живет одна с пятью кошками. При этом в Азии подобные истории нередки: в начале августа в провинции Нонтхабури пятиметровый питон проломил потолок частного дома и проник в комнату, где содержались шотландские вислоухие кошки.