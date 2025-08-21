«Коридоры-проспекты и каменный крокодил»: как чиновники проверяли готовность школ к 1 сентября в Калининграде

Глава региона остался доволен качеством новой школы. «Я бы мечтал учиться в такой школе. Мы, как я и обещал, 1 сентября откроем двери для наших детей. Школа рассчитана на 100 учеников, но сегодня мы видим, что и заявок больше в эту школу, поэтому в принципе можем позволить себе обучать здесь 1500−1600 детей. Здесь действительно очень современная школа. Вопросов нет. Я думаю, что это стандарт, по которому нам нужно двигаться и дальше при строительстве новых объектов», — заявил губернатор.