«Коридоры-проспекты и каменный крокодил»: как чиновники проверяли готовность школ к 1 сентября в Калининграде

В среду, 20 августа, губернатор региона Алексей Беспрозванных и представители городской администрации посетили объекты с проверкой. О том, насколько школы готовы к началу учебного года — в репортаже Калининград.Ru.
Ремонт школы № 12 на улице Багратиона, 107А завершили ещё в 2024 году, однако ученики вернутся сюда только 1 сентября 2025-го. Всего здесь будут обучаться 515 человек — воспитанники 7−11 классов. Масштабная реконструкция обошлась в 115 млн рублей. Ещё 16 миллионов направили на закупку оборудования.
Директор с гордостью встречает гостей у высоких дверей. В рамках ремонта прежний вход в здание перенесли на место исторического. Зелёное полотно украшено красивой резьбой, сверху размещён козырёк с выкованной цифрой «12».
Вход оказывается буквально порталом в прошлое — сразу за дверьми взгляд приковывает нервюрный свод и люстра, выполненная под готику, рядом на стене несколько исторических чёрно-белых фотографий.
Знакомство с обновлёнными помещениями начинается с многофункционального библиотечно-информационного центра. Здесь уже занимается небольшая группа старшеклассников. Ребята готовятся к школьной линейке.
— Вы здесь с первого класса занимались? — интересуется глава городской администрации Елена Дятлова.
— Да, с подготовкой, — отвечает молодой человек.
— Ну и как? — спрашивает чиновница, предлагая оценить ремонт.
— Ну-у, неплохо.
Заключение школьника вызывает общий смех — всем видна колоссальная разница между прежним и новым обликом школьного пространства.
В рамках реконструкции обустроили классы гуманитарных, естественно-научных и точных дисциплин, расширили столовую. Кабинеты труда оснастили под модульную систему преподавания: кулинарного и швейного дел, инженерно-технического труда, прототипирования и управления БПЛА.
Также обустроили необычное музейное пространство: над одним из лестничных пролётов разместили информационные стенды, посвящённые Великой Отечественной войне. На одну из стен транслируют чёрно-белое кино о тех же событиях.
На территории школы уложили плитку, отремонтировали освещение, на подпорных стенках разместили настил из досок для сидения, а также привели в порядок спортивную площадку. Во время работ сохранили одну из главных достопримечательностей — каменного крокодила. Скульптуру создал один из первых педагогов школы.
Корпус школы № 58 на улице Благовещенской построили за два миллиарда рублей. Учебное заведение рассчитано на 1100 человек. Школа вместит 17 начальных классов, 25 — пятых-девятых и четыре — десятых-одиннадцатых.
На современных фасадах выполнили муралы на космическую тематику, внутри стены корпусов также украсили яркие изображения и карты. В больших коридорах, которые здесь называют проспектами, разместили портреты известных героев, деятелей культуры и науки.
Всего в новом корпусе 58-й школе обустроили 53 кабинета. Кроме стандартных здесь также появились классы изобразительного искусства, журналистики и инженерии, а также дизайнерская мастерская. Помимо этого в учреждении обустроили профессиональный и учебный бассейны, два спортзала, актовый зал более чем на 600 зрителей и медиастудию для звукозаписи и музыкальных репитиций.
Просторную школьную библиотеку разделили на несколько зон: лекционное пространство для встреч и семинаров, и читальный зал с компьютерами. Также в учреждении создали лаунж-зону с настольными играми, столами для пинг-понга и пространством для разогрева еды.
В одном из классов комиссия встретилась со школьниками и их родителями, а также педагогами, которые приехали из других регионов России. Участников собрания знакомили с традициями 58-й школы.
— Первые дни, второго и третьего сентября мы приходим без рюкзаков: делимся эмоциями от лета, знакомимся друг с другом и правилами школы. И уже четвёртого сентября приступаем к учёбе, — объясняет руководитель собрания.
— Долго вы раскачиваетесь, — отметил губернатор Алексей Беспрозванных, чем рассмешил родителей и детей.
Глава региона остался доволен качеством новой школы. «Я бы мечтал учиться в такой школе. Мы, как я и обещал, 1 сентября откроем двери для наших детей. Школа рассчитана на 100 учеников, но сегодня мы видим, что и заявок больше в эту школу, поэтому в принципе можем позволить себе обучать здесь 1500−1600 детей. Здесь действительно очень современная школа. Вопросов нет. Я думаю, что это стандарт, по которому нам нужно двигаться и дальше при строительстве новых объектов», — заявил губернатор.
Также комиссия посетила школу № 4 на улице Карла Маркса. Ремонт здания и благоустройство территории планируют закончить в начале ноября. Школа примет учеников после зимних каникул.
Подрядчик завершает утепление стен и монтирует вентилируемый фасад. Также подходят к концу работы во внутренних помещениях.
«Четвёртый этаж фактически готов. Уже идёт завершение покраски кабинетов. Второй и третий этажи тоже в завершающей стадии, мы переходим к их покраске. Сети полностью готовы. Установлены окна и двери, осталось установить их на первом этаже и тоже переходить на покрасочные работы», — рассказал представитель «СК МД» Михаил Чернышёв.
Алексей Беспрозванных оценил темп и качество работ. «Получается очень хорошая школа», — отметил губернатор.