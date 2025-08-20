Директор хозяйства скрыл падеж 123 голов скота. Прокуратура Гомельской области передала дело в суд

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении директора сельхозпредприятия, которому инкриминировано превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Как выяснилось, руководитель агропредприятия с апреля 2019 года по январь 2025-го систематически давал подчиненным незаконные указания на сокрытие фактов падежа крупного рогатого скота. Недостоверные сведения были занесены в отчет о движении скота и птицы, где не были отражены данные о приплоде животных.
«Действия должностного лица повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, выразившегося в совершении подчиненными ему работниками — руководителями структурных подразделений хозяйства, преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 427 УК (служебный подлог). Мотив действий руководителя прост. Он создавал видимость благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, а также стремился избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за допущенные факты падежа животных на предприятии», — пояснили в прокуратуре.
Уголовное дело находилось в производстве УСК по Гомельской области. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились и с квалификацией содеянного по ч.2 ст. 426 УК. Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога заместитель прокурора Гомельской области оставил без изменения. -0-