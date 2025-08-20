В Новосибирской области обновили дорогу между Болотным и Тогучином

Отметим, общая протяженность дороги в Болотнинском районе составляет почти 25 км, 16 км из которых уже имеют асфальтобетонное покрытие. Всего в этом году в регионе работы ведутся на 103 объектах. Из них 88 будут введены в эксплуатацию до конца года: это 254,5 км дорог и 958,8 м мостов и путепроводов.