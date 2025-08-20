В Новосибирской области обновили дорогу между Болотным и Тогучином

Ремонт участка трассы 129-й километр Р-255 — Тогучин — Карпысак протяженностью 3 км завершили в Болотнинском районе Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Подрядчик ликвидировал пучинообразования, уложил выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие, отремонтировал искусственные сооружения, а также нанес разметку. Обновленный отрезок дороги проходит у села Александровка и деревни Большеречки.
«Дорога обеспечивает связь двух опорных населенных пунктов — Тогучина и Болотного. Трасса также обеспечивает выезд для жителей десятков населенных пунктов на федеральную дорогу Р-255 “Сибирь”, соединяющую Новосибирск, Кемерово и Томск. В последние годы здесь отмечается рост трафика, в том числе за счет туристического потока в Тогучинский, Искитимский и Маслянинский районы. На участке проведен комплексный ремонт, который обеспечит бесперебойный круглогодичный проезд», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Отметим, общая протяженность дороги в Болотнинском районе составляет почти 25 км, 16 км из которых уже имеют асфальтобетонное покрытие. Всего в этом году в регионе работы ведутся на 103 объектах. Из них 88 будут введены в эксплуатацию до конца года: это 254,5 км дорог и 958,8 м мостов и путепроводов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.