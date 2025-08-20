В Алтайском крае отменили концерт Джарахова

Также общественники заявили, что Джарахов не только публично оскорблял соотечественников, но и применял антироссийскую риторику в своих PR-акциях, а также высказывал поддержку недружественным государствам. Кроме того, по их информации, блогер и музыкант известен своими связями с иноагентами и враждебной политической эмиграцией.