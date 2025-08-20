Привычка пить кофе может в шесть раз повысить риск развития рака

Ежедневный ритуал употребления горячих напитков может нести скрытую угрозу, сравнимую по опасности с курением или употреблением красного мяса. Об этом пишет Daily Mail (статью перевели ИноСМИ). Масштабное исследование Национального института рака, опубликованное в British Journal of Cancer, выявило шокирующую корреляцию: употребление шести-восьми чашек очень горячего кофе или чая ежедневно увеличивает риск развития плоскоклеточного рака пищевода в 5,6 раза.
Ученые проанализировали данные 500 тысяч участников Британского биобанка, выявив четкую зависимость между температурой потребляемых жидкостей и онкологическим риском. Даже умеренное потребление (до четырех чашек «очень горячих» напитков) повышает вероятность заболевания в 2,5 раза, в то время как экстремальное потребление (более восьми чашек) приближает риск к шестикратному увеличению. Критической отметкой исследователи называют температуру 65 — порог, после которого любой напиток официально считается «канцерогенным для человека».
Парадокс заключается в том, что оптимальные температуры заваривания кофе (90−96°C) и чая (79−100°C) существенно превышают безопасный порог потребления. Это создает ситуацию, когда миллионы людей ежедневно подвергают слизистую оболочку пищевода термическому шоку. Как объясняет гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея, механизм нанесения вреда заключается в двукратном ударе: прямое повреждение клеток с последующим воспалением создает почву для генетических мутаций, а ослабленный термическим ожогом защитный барьер становится уязвимым для других канцерогенов — алкоголя и табачного дыма.
Клиническая картина усугубляется диагностическими сложностями: рак пищевода проявляет симптомы лишь на поздних стадиях, когда пятилетняя выживаемость не превышает 5%. Трудности с глотанием, непреднамеренная потеря веса и кашель часто игнорируются пациентами до момента, когда опухоль уже дает метастазы. Современные методы диагностики, включая инновационный цитоспонж (губка для сбора клеток), не могут компенсировать запоздалое обращение.
Профилактика оказывается удивительно простой: американские исследователи определили идеальную температуру потребления — 57 , достигаемую всего за пять минут ожидания после заваривания. Этот незначительный временной интервал способен снизить онкологический риск на порядок, сохраняя при этом вкусовые качества напитка. Как отмечают эксперты, культура моментального потребления горячих жидкостей требует пересмотра — небольшие глотки и сознательное ожидание остывания могут стать простейшей защитой от одной из самых смертоносных форм рака.
В 2025 году в Британии прогнозируется более 22 тысяч новых случаев заболевания при 16 тысячах летальных исходов. Для 75% пациентов диагноз будет поставлен на стадии, когда эффективное лечение уже невозможно. В этом контексте простая привычка дать кофе остыть пять минут превращается из бытовой мелочи в стратегию выживания, отмечает издание.