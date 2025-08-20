Привычка пить кофе может в шесть раз повысить риск развития рака

В 2025 году в Британии прогнозируется более 22 тысяч новых случаев заболевания при 16 тысячах летальных исходов. Для 75% пациентов диагноз будет поставлен на стадии, когда эффективное лечение уже невозможно. В этом контексте простая привычка дать кофе остыть пять минут превращается из бытовой мелочи в стратегию выживания, отмечает издание.