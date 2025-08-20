Ричмонд
Киноактер Батлер из «Однажды в Голливуде» потерял зрение на съемках

Артист объяснил произошедшее недостатком отдыха и сна.

Источник: Аргументы и факты

Актер Остин Батлер, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Элвис» и «Однажды в Голливуде», сообщил, что временно лишился зрения в ходе съемок одного из своих проектов, сообщает портал E! News.

Сам артист объяснил это явление недостатком отдыха и сна в период интенсивных съемок.

Однажды утром он проснулся с сильной головной болью и временно потерял способность видеть. Впоследствии зрение восстановилось, а Батлер продолжил работу над проектом.

Позже, в процессе съемок фильма о жизни Элвиса Пресли, актер вновь испытал резкую боль, схожую с симптомами аппендицита, что вынудило его обратиться за медицинской помощью и провести некоторое время в больнице.

