Утверждены границы трех башкирских археологических объектов федерального значения

В Башкирии утвердили границы территорий и предмет охраны трех объектов культурного наследия федерального значения. Соответствующие приказы Башкультнаследия опубликованы на официальном портале правовой информации.
В перечень вошли уникальные археологические памятники:
— Гайны-Ямакские I курганы (Альшеевский район).
— II Исламгулевский курган (Миякинский район).
— Исмагиловское поселение эпохи поздней бронзы (Белебеевский район).
Документы не только устанавливают точные границы археологических объектов, но и утверждают предмет охраны — перечень особенностей, подлежащих обязательному сохранению, а также режим использования территорий.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.