Утверждены границы трех башкирских археологических объектов федерального значения

В Башкирии утвердили границы трех важных археологических объектов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии утвердили границы территорий и предмет охраны трех объектов культурного наследия федерального значения. Соответствующие приказы Башкультнаследия опубликованы на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли уникальные археологические памятники:

— Гайны-Ямакские I курганы (Альшеевский район).

— II Исламгулевский курган (Миякинский район).

— Исмагиловское поселение эпохи поздней бронзы (Белебеевский район).

Документы не только устанавливают точные границы археологических объектов, но и утверждают предмет охраны — перечень особенностей, подлежащих обязательному сохранению, а также режим использования территорий.

