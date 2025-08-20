В селе Курманаевка Оренбургской области прошел День службы занятости

День службы занятости состоялся в кадровом центре «Работа России» села Курманаевка Оренбургской области, который модернизируют по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
На протяжении всего дня специалисты службы занятости проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами — отвечали на вопросы о пособиях по безработице, порядке регистрации в качестве соискателя, возможностях профессионального обучения и переобучения, а также о мерах государственной поддержки самозанятости.
Кроме того, прошла презентация сервиса «Успешное собеседование», с помощью которого безработные граждане получили актуальную информацию о вакансиях на рынке труда. Специалисты службы помогли участникам подготовиться к собеседованию, дали рекомендации по составлению резюме и поведению при личной встрече с работодателем.
В этот же день состоялось заседание женского клуба, посвященное защите от телефонного мошенничества. Участницы обсудили типичные схемы обмана, научились распознавать подозрительные звонки и узнали, как действовать в случае попытки мошенничества. Особое внимание было уделено безопасности пожилых людей. Кроме того, для подрастающего поколения организовали познавательный профориентационный тур и экскурсию на местное почтовое отделение.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.