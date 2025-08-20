В селе Курманаевка Оренбургской области прошел День службы занятости

В этот же день состоялось заседание женского клуба, посвященное защите от телефонного мошенничества. Участницы обсудили типичные схемы обмана, научились распознавать подозрительные звонки и узнали, как действовать в случае попытки мошенничества. Особое внимание было уделено безопасности пожилых людей. Кроме того, для подрастающего поколения организовали познавательный профориентационный тур и экскурсию на местное почтовое отделение.