Медиахолдинг RT планирует запустить RT India в Нью-Дели до конца 2025 года

Мантуров: Медиахолдинг планирует до конца года запустить RT India в Нью-Дели.

Источник: Комсомольская правда

Крупный российский медиахолдинг RT планирует до конца 2025 года запустить в Нью-Дели новый телеканал RT India. Это позволит российской стороне более подробно освещать события, связанные с российско-индийскими отношениями. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии.

— Логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг планирует до конца года запустить телеканал в Нью-Дели, — передает слова вице-премьера RT.

По его словам, это даст возможность детально освещать события в российско-индийских отношениях и объективно показывать растущую роль наших стран в современном многополярном мире.

Напомним, Россия продолжает поставлять Индии нефть, уголь и нефтепродукты. Также власти видят потенциал для экспорта сжиженного природного газа (СПГ). По словам Мантурова, поставки топлива, включая сырую нефть и энергетический уголь, продолжаются стабильно.

