В России создают систему защиты акватории страны от токсичных водорослей

Вредоносное цветение водорослей представляет собой явление, при котором в акватории фиксируется аномальный рост численности одноклеточных микроводорослей или цианобактерий. Концентрация таких клеток может достигать миллионов в одном литре морской воды, что вызывает изменение цвета воды и ведет к опасным последствиям для здоровья человека и морских экосистем. Главная опасность связана с выделением биотоксинов.