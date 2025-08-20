В центре «Спутник» Красноярского края побывали около тысячи школьников

Около тысячи школьников Красноярского края побывали на профильных тематических сменах в центре для одаренных детей «Спутник» этим летом, сообщили в региональном министерстве образования. Деятельность центра соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
С июня по август было проведено 18 смен. Они были посвящены регби, футболу, баскетболу, изучению выразительных средств графики на основе рисования с натуры, погружению в мировую историю искусства, олимпиадной физике и другим направлениям.
Ребята с педагогами отрабатывали навыки работы в команде, решали нестандартные кейсы, готовили научные проекты и активно занимались спортом. Например, выпускники смены интенсивного курса по приобретению навыков современных техник в изобразительном искусстве представили свои работы на выставке «Сибирская галерея искусств», которая прошла в Красноярске.
Помимо очных смен, в «Спутнике» летом прошли и дистанционные. В них приняли участие почти 300 человек.
Отметим, с сентября 2024 года по август 2025-го в центре реализовано более 150 образовательных программ для талантливых школьников Красноярского края. В сентябре этого года запланирован старт мероприятия «КЭС-Баскет», к участию в котором будет привлечено более 20 тыс. школьников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.