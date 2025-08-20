Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре «Спутник» Красноярского края побывали около тысячи школьников

Летом было проведено 18 смен, посвященных в том числе регби и футболу, истории искусства и олимпиадной физике.

Источник: Национальные проекты России

Около тысячи школьников Красноярского края побывали на профильных тематических сменах в центре для одаренных детей «Спутник» этим летом, сообщили в региональном министерстве образования. Деятельность центра соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

С июня по август было проведено 18 смен. Они были посвящены регби, футболу, баскетболу, изучению выразительных средств графики на основе рисования с натуры, погружению в мировую историю искусства, олимпиадной физике и другим направлениям.

Ребята с педагогами отрабатывали навыки работы в команде, решали нестандартные кейсы, готовили научные проекты и активно занимались спортом. Например, выпускники смены интенсивного курса по приобретению навыков современных техник в изобразительном искусстве представили свои работы на выставке «Сибирская галерея искусств», которая прошла в Красноярске.

Помимо очных смен, в «Спутнике» летом прошли и дистанционные. В них приняли участие почти 300 человек.

Отметим, с сентября 2024 года по август 2025-го в центре реализовано более 150 образовательных программ для талантливых школьников Красноярского края. В сентябре этого года запланирован старт мероприятия «КЭС-Баскет», к участию в котором будет привлечено более 20 тыс. школьников.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.