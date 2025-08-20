Мини-юбки и «девочковый» наряд без желания понравиться мужчинам: почему стала популярной эстетика «бимбо»

Встречают по одежке? Не факт! Феминизм третьей волны ставит под сомнение стереотипы о том, что внешний вид напрямую отражает намерения женщины: мол, если надела мини-юбку, значит, ищет знакомств и внимания, а если ходит в мешковатых джинсах — значит, закрыла для себя вопросы секса (хотя бы на время). Вот и нет! Девушки XXI века — те, кому сегодня едва за двадцать, — настаивают: одежду не стоит переоценивать. Ведь одежда — это только внешняя эстетика. Даже термин придумали: «бимбо»-феминизм. Суть проста: юные девушки охотно перенимают моду начала нулевых — во всей красе платьев «в облипку» и экстремальных мини, но вовсе не спешат перенимать идеи, будто женщина может наряжаться только в угоду мужчинам. Впрочем, есть нюансы.