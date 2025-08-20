От фетиш-модели до звезды экранов: жизнь и карьера Алины Алексеевой

Алина Алексеева прошла путь от откровенных фотосессий то главных ролей.
Она начинала как фетиш-модель и создательница собственного бурлеск-шоу, а сегодня ее имя хорошо известно поклонникам отечественных сериалов и комедий. Алина Алексеева прошла путь от провокационных фотосессий и экспериментов в андеграундной культуре до признания в большом кино. 21 августа Алине Алексеевой исполняется 37 лет. URA.RU вспоминает творческий путь актрисы.
Детство и юность Алины Алексеевой.
Алина Алексеева родилась в Москве 21 августа 1988 года. С ранних лет девочка проявляла интерес к искусству. Больше всего Алине нравилась хореография, поэтому родители отдали ее в балетную студию. Позже девочка попробовала себя в спортивных бальных танцах, а затем — изучала современные эстрадные стили и стрип-данс, который требовал не только пластичности, но и уверенности в себе.
Уже в школьные годы Алина начала мечтать о сценеФото: Максим Блинов / РИА Новости.
Помимо хореографии, Алина серьезно занималась музыкой: она окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Однако именно театральная студия, куда она пришла в старших классах, стала для девушки решающим занятием. Ведь в ней она впервые ощутила, что сцена — это ее призвание.
После школы Алексеева подала документы в столичные театральные вузы. В итоге абитуриентка поступила в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на режиссерский факультет.
Начало карьеры Алины Алексеевой.
Перед тем, как стать актрисой, Алина Алексеева начала работать моделью. В мир моды Алина попала в 16 лет. Девушка наткнулась на случайное интернет-объявление о поиске моделей для рекламы корсетов, однако в итоге подростка пригласили рекламировать латексные изделия. С этого началась ее работа в необычном и даже провокационном направлении — фетиш-моделинге.
Во время учебы в ГИТИСе Алексеева вдохновилась образом супруги Мэрлина Мэнсона Диты фон Тиз и решила создать в России аналогичный проект. Так появилось первое бурлеск-шоу, в котором Алексеева сама была и автором костюмов, и исполнительницей. В те годы в модельной среде она использовала псевдоним Алина Сталина. Ее фотографии украшали мужские журналы, а привлекательная фигура и обаяние помогли добиться успеха в сфере.
Алина начинала как фетиш-модельФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
Помимо фотосессий, девушка начала сниматься в видеоклипах альтернативных музыкальных групп. Алина снялась с группами «Биопсихоз», DEFORM, «БеZумные Усилия».
Первым театральным опытом стала роль русалки в постановке Бориса Юхананова «Сверлийцы». Эта работа показала, что за образом модели скрывается будущая драматическая актриса, способная перевоплощаться и работать в самых неожиданных жанрах.
Фильмы с Алиной Алексеевой.
Карьера Алины Алексеевой в кино началась еще в студенческие годы. Первые роли в сериалах «Кухня» и «Дружба народов» не были крупными, но позволили ей почувствовать атмосферу съемочной площадки. В 2013 году она сыграла в криминальной драме «Деньги», а через два года появилась в мелодраме Анны Меликян «Про любовь» и в новогодней комедии «Страна чудес».
Переломным моментом стала работа в комедийном сериале «Ольга», вышедшем в 2016 году. Ее героиня Лена Терентьева, сестра главной героини, легкомысленная и взбалмошная, но при этом обаятельная женщина, которая постоянно оказывается в нелепых ситуациях. Сериал принес Алексеевой всероссийскую известность и закрепил за ней амплуа комедийной актрисы. Однако сама Алина позже признавалась, что «Ольга» стала и подарком, и испытанием: успех образа грозил превратить ее в заложницу одной роли.
«Со временем поняла, что роли, которые мне предлагают, — это все те же Ленки из “Ольги”, только менее интересные и проработанные. Образ стал для меня ловушкой. Я меняла внешность — красила волосы, экспериментировала с весом, но будто застряла: мне предлагали только то, от чего я хотела уйти», — признавалась Алексеева в интервью vokrug.tv.
Долгое время актриса ассоциировалась лишь с сериалом «Ольга’Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости.
В итоге актрисе все же удалось вырваться из надоевшего амплуа. Параллельно со съемками в «Ольге» актриса начала сниматься в других проектах: «Вечный отпуск», «Оптимисты», «Родком», романтическая драма «Пекарь и красавица», черная комедия «Папа, сдохни». Зрители увидели ее и в драме «Дау», и в сказке «По щучьему велению», где она сыграла своенравную принцессу Анфису.
В 20-х годах Алина участвовала в спортивной комедии «Нефутбол», в сериале «Настя, соберись!», в новогодних комедиях «Самый Новый год!» и «Елки-иголки». В 2024 на ТНТ вышел проект «Развод по расчету», где Алексеева исполнила роль супруги в истории о фиктивном браке. А в 2025 зрители увидели ее в фильмах «Мы рожаем» и «Остаться друзьями».
Личная жизнь Алины Алексеевой.
О личной жизни актрисы известно немного — она редко делится подробностями об ухажерах. Насколько известно, Алексеева не замужем и детей у нее нет. В социальных сетях звезда предпочитает публиковать кадры со съемок, из путешествий и творческих проектов.
После неудачного опыта Алина разочаровалась в институте бракаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
Самым заметным эпизодом в личной истории стал роман с журналистом Дмитрием Кузнецом. В 2015 году пара запустила гастрономический проект «Мясник и его девочка», где продавали крафтовые бургеры и обеды по авторским рецептам. Изначально бизнес строился буквально «с кухни» Алексеевой, но постепенно вырос в сеть точек питания. Однако к 2018 году проект закрылся, а вместе с ним завершились и отношения партнеров.
Алина признавалась в интервью, что этот опыт сильно повлиял на ее отношение к браку и бизнесу. После неудачного опыта она сосредоточилась на творчестве, путешествиях и самореализации.
Актриса сейчас.
Сегодня Алина Алексеева — востребованная актриса российского кино и телевидения. Она продолжает активно сниматься, и в 2025 году на экраны вышло сразу несколько проектов с ее участием. Романтическая комедия «Мы рожаем» и ситком «Остаться друзьями» стали ярким подтверждением ее востребованности в жанре легкого кино.
Алина продолжает радовать поклонников, снимаясь в новых фильмах и сериалахФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
При этом актриса не ограничивается только кинематографом. Она участвовала в популярных шоу, таких как «Форт Боярд» и «Звезды в Африке», где показала силу духа и готовность к испытаниям. Кроме того, Алексеева пробует себя в моделинге, продолжая участвовать в ярких перформансах.