Грипп гонконгский и грипп свиной: врачи рассказали, что нас ждет в новом эпидемсезоне

Эпидемиологи готовят сани летом — и прогнозируют новый сезон гриппа, который в России обычно стартует не раньше ноября. Основные штаммы, которые будут циркулировать, по прогнозам экспертов, — традиционный набор последних лет. В него входят A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 — пандемический штамм свиного гриппа 2009 года, давно ставший сезонным; A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) — он же гонконгский грипп, вернувшийся к нам после долгого перерыва в 2016 году.
Напомним, что грипп — инфекционное заболевание, которое протекает с высокой температурой и респираторными симптомами разной степени интенсивности (кашлем, насморком, болями в горле) и может вызвать серьезные осложнения. Осложнения варьируются от бронхитов, пневмоний, отитов и синуситов до воспаления сердечной мышцы (миокардитов), менингитов и энцефалитов. Осложнения после гриппа влияют на все системы организма и могут приводить даже к летальным исходам спустя несколько дней после заболевания. Около 5−10% больных во время эпидемии гриппа нуждаются в госпитализации, а до 1% случаев заболевания заканчиваются летальным исходом. Кроме того, при гриппе могут обостряться имеющиеся хронические заболевания. Так что шутить с этим вирусом не стоит. Чаще всего осложнения развиваются у групп риска (пожилые, хронические пациенты, дети) и у тех, кто переносит заболевание на ногах.
Легких штаммов гриппа не бывает. Наиболее распространены в мире штамм А и его разновидности. Грипп В встречается гораздо реже. В этом году эксперты не ждут никаких сюрпризов с этой точки зрения: превалировать снова будут серотипы штамма А.
Так, снова ждут прихода свиного A (H1N1). В 2009 году этот вариант представлял собой серьезную опасность, однако со временем человечество худо-бедно к нему приспособилось. И хотя, как и другие штаммы гриппа, он относится к серьезным заболеваниям, переносится уже легче. «Свиной грипп с 2009 года стал сезонным, сегодня он занимает до 80% среди вирусов гриппа, — рассказывает известный инфекционист, профессор Николай Малышев. — Конечно, случаи, когда от сезонного гриппа умирают, не редкость, они фиксируются каждый год. Но смертность от этого подтипа вируса (свиного) не выше, чем при всех остальных. Да и вообще, летальные исходы возможны при любом инфекционном заболевании — ежегодно в мире умирает почти полмиллиона человек из-за осложнений, вызванных гриппом. В группе риска — полные люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями».
Что касается штамма А (H3N2), названного «Гонконгом», то впервые его обнаружили в мире в 1968 году — тогда он вызвал пандемию. На тот момент человечество не было с ним знакомо, поэтому распространение штамма было стремительным, а смертность при нем доходила до 2−3%. Сначала пандемический вирус бушевал в Юго-Восточной Азии, потом перебрался в США, Австралию и Европу, а затем в Африку и Южную Америку. И хотя ученым потребовалось всего 4 месяца, чтобы создать вакцину, пандемия длилась два года, и за это время, по разным данным, умерло от 1 до 4 миллионов человек.
Но прошли годы, и этот штамм гриппа стал сезонным, который захаживает к нам регулярно и почти всегда включается в гриппозную вакцину. В первый год после пандемии он даже занимал лидирующие позиции в структуре гриппозных штаммов. Летальность при нем не превышает 0,5%. И все же вызванный А (H3N2) грипп проявляется более выраженными симптомами и дает больше осложнений, чем грипп В.
Эксперты отмечают, что, к сожалению, многие пациенты относятся к симптомам ОРВИ легкомысленно: мол, простуда, пройдет сама. И все же возбудители ОРВИ, как и последствия этих заболеваний, очень разнообразны. Опыт последней пандемии показал, что некоторые вирусы могут быть очень коварными. Поэтому эксперты рекомендуют при первых симптомах простуды оставаться дома, избегать посещения общественных мест или хотя бы носить в них маску. Не носите грипп на ногах, это чревато ухудшением состояния и серьезными осложнениями. Даже если заболевание протекает не очень тяжело, желательно обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения лечения. В отличие от ОРВИ и других инфекций, лечение гриппа нужно начинать в первые часы после появления соответствующих симптомов: резко повышающаяся температура, насморк, озноб и ломота во всем теле.