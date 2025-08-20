Грипп гонконгский и грипп свиной: врачи рассказали, что нас ждет в новом эпидемсезоне

Так, снова ждут прихода свиного A (H1N1). В 2009 году этот вариант представлял собой серьезную опасность, однако со временем человечество худо-бедно к нему приспособилось. И хотя, как и другие штаммы гриппа, он относится к серьезным заболеваниям, переносится уже легче. «Свиной грипп с 2009 года стал сезонным, сегодня он занимает до 80% среди вирусов гриппа, — рассказывает известный инфекционист, профессор Николай Малышев. — Конечно, случаи, когда от сезонного гриппа умирают, не редкость, они фиксируются каждый год. Но смертность от этого подтипа вируса (свиного) не выше, чем при всех остальных. Да и вообще, летальные исходы возможны при любом инфекционном заболевании — ежегодно в мире умирает почти полмиллиона человек из-за осложнений, вызванных гриппом. В группе риска — полные люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями».