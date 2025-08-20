Школьника из Курска представят к награде за спасение деда после атаки БПЛА

Ученика курской школы Тимофея Алексанкина, который спас своего дедушку после атаки украинского беспилотника, представят к награде МЧС России, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Глава региона рассказал, что ночью 15 августа после удара дрона по дому на улице Союзной 12-летний Тимофей Алексанкин оказал своему дедушке первую помощь.
«Тимофей с дедушкой были вдвоём: родители уехали на выходные, а сестрёнка Маша отдыхала у бабушки. От удара в квартире выбило окна, пожилого мужчину ранило осколком. Мальчик не растерялся, нашёл бинт, сделал перевязку и остановил кров», — рассказал Хинштейн.
После этого внук вызвал скорую и дедушку госпитализировали, сейчас пострадавший идет на поправку и вскоре будет выписан из больницы.
«Сегодня встретился с юным героем За смелость, самоотверженность и высокую гражданскую позицию, проявленные при спасении человеческой жизни, Тимофею вручили благодарность. Также он будет представлен к ведомственной награде МЧС России», — рассказал Хинштейн.
По словам главы региона, ребенка отправят на 10 дней в детский лагерь в Тулу, чтобы он набрался сил перед новым учебным годом.
Хинштейн рассказал, что Тимофей Алексанкин учится в кадетском классе МЧС в школе № 5 им. И. П. Волка.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова вручила награду шестикласснику Амиру Абачеву, который спас ребёнка, выпавшего из окна девятого этажа.