Житель Астаны пять месяцев жил в роскоши ради популярности в соцсетях

По данным надзорного ведомства, на протяжении пяти месяцев мужчина вместе с друзьями останавливался в номерах пятизвездочных гостиниц, ужинал в дорогих ресторанах, заказывая изысканные блюда, а также приобретал одежду в элитных магазинах, предоставляя неподтвержденные платежные поручения от имени банка.