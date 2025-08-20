Житель Астаны пять месяцев жил в роскоши ради популярности в соцсетях

Житель Астаны в течение нескольких месяцев пользовался услугами отелей и ресторанов премиум-класса, не оплачивая счета, чтобы произвести впечатление в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, на протяжении пяти месяцев мужчина вместе с друзьями останавливался в номерах пятизвездочных гостиниц, ужинал в дорогих ресторанах, заказывая изысканные блюда, а также приобретал одежду в элитных магазинах, предоставляя неподтвержденные платежные поручения от имени банка.
В суде подсудимый полностью признал вину и объяснил, что пошел на мошенничество ради популярности в соцсетях.
