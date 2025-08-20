Проекты из кузбасской Юрги стали призерами конкурса «Туристический сувенир»

Участницы из города Юрга в Кузбассе стали призерами окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Сибирского и Уральского федеральных округов, финал которого прошел в Абакане в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
По итогам конкурса Оксана Буряк заняла третье место за «Соус к мясу из соснового сиропа» и за 3D-стикер «Сибирские бермуды» для путешествий по Кузбассу. Сотрудник городского краеведческого музея Ольга Крылионова, которая представила значок «Юрга на карте Кузбасса», также стала бронзовым призером.
Теперь мастера Юрги представят свои проекты в финале конкурса, который состоится в декабре в Санкт-Петербурге.
Отметим, всего на участие в окружном этапе конкурса было заявлено 477 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 15 регионов Сибири и Урала.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.