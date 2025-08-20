Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проекты из кузбасской Юрги стали призерами конкурса «Туристический сувенир»

Среди них — 3D-стикер «Сибирские бермуды» для путешествий по региону.

Источник: Национальные проекты России

Участницы из города Юрга в Кузбассе стали призерами окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Сибирского и Уральского федеральных округов, финал которого прошел в Абакане в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.

По итогам конкурса Оксана Буряк заняла третье место за «Соус к мясу из соснового сиропа» и за 3D-стикер «Сибирские бермуды» для путешествий по Кузбассу. Сотрудник городского краеведческого музея Ольга Крылионова, которая представила значок «Юрга на карте Кузбасса», также стала бронзовым призером.

Теперь мастера Юрги представят свои проекты в финале конкурса, который состоится в декабре в Санкт-Петербурге.

Отметим, всего на участие в окружном этапе конкурса было заявлено 477 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 15 регионов Сибири и Урала.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.