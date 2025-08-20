Ричмонд
США отказались осуждать в ООН действия России в августе 2008 года

США не подписали заявление с осуждением России впервые за 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

США впервые за 17 лет не поддержали заявление Совета Безопасности ООН с осуждением России из-за конфликта в 2008 году. Это произошло после заседания 19 августа, посвященного годовщине ситуации с Грузией.

Заявление, подписанное Великобританией, Францией, Словенией, Данией и Грецией, негативно оценило присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии, а Вашингтон воздержался от участия в этом.

В Тбилиси считают, что США таким образом поощряют Россию за готовность к диалогу и выражают недовольство «антиамериканской риторикой» грузинских властей. Оппозиция в Грузии заявила, что правящая партия «Грузинская мечта» разрушила отношения с ключевым союзником — США.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действия властей страны в августе 2008 года нанесли серьезный ущерб национальным интересам. По его словам, именно тогдашнее руководство во главе с Михаилом Саакашвили развязало конфликт, начав военные действия против Южной Осетии.

