Подростка, спасшего деда после атаки БПЛА, представят к награде МЧС

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о поступке 12-летнего школьника из Курска, спасшего своего деда после атаки БПЛА по дому ночью на 15 августа. Тимофей оказал деду первую помощь, сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале.
Стало известно, что во время атаки Тимофей остался с дедом вдвоем, родители уехали на выходные. От удара в квартире выбило окна, и пожилой мужчина был ранен осколком. Мальчик не смог дозвониться на 112 из-за перегруженности линии и позвонил в скорую помощь, попутно найдя бинт, сделав перевязку и остановив кровь. После этого Тимофей вместе с дедом отправился в больницу.
Школьник учится в кадетском классе МЧС, увлекается плаванием, чтением и шахматами.
— Но самое главное — он растет неравнодушным ребёнком: в августе 2024-го был волонтером «Домика добрых дел» и пункта помощи на Тускарной по выдаче гуманитарной помощи жителям Суджанского района, — написал Хинштейн.
Сейчас дедушка идет на поправку, а Тимофея, который думает о работе спасателя, представят к ведомственной награде МЧС России за смелость и самоотверженность. В среду ему уже вручили благодарность, а также отправили в детский лагерь в Тулу.