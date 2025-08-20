Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростка, спасшего деда после атаки БПЛА, представят к награде МЧС

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о поступке 12-летнего школьника из Курска, спасшего своего деда после атаки БПЛА по дому ночью на 15 августа.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о поступке 12-летнего школьника из Курска, спасшего своего деда после атаки БПЛА по дому ночью на 15 августа. Тимофей оказал деду первую помощь, сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Стало известно, что во время атаки Тимофей остался с дедом вдвоем, родители уехали на выходные. От удара в квартире выбило окна, и пожилой мужчина был ранен осколком. Мальчик не смог дозвониться на 112 из-за перегруженности линии и позвонил в скорую помощь, попутно найдя бинт, сделав перевязку и остановив кровь. После этого Тимофей вместе с дедом отправился в больницу.

Школьник учится в кадетском классе МЧС, увлекается плаванием, чтением и шахматами.

— Но самое главное — он растет неравнодушным ребёнком: в августе 2024-го был волонтером «Домика добрых дел» и пункта помощи на Тускарной по выдаче гуманитарной помощи жителям Суджанского района, — написал Хинштейн.

Сейчас дедушка идет на поправку, а Тимофея, который думает о работе спасателя, представят к ведомственной награде МЧС России за смелость и самоотверженность. В среду ему уже вручили благодарность, а также отправили в детский лагерь в Тулу.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше