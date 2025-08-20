Россия запустила в космос десятки мышей и полторы тысячи мух

По данным Роскосмоса, спутник выведут на солнечно-синхронную орбиту с высотой от 370 до 380 километров и наклонением 96,62 градуса. Специалисты отмечают, что уровень радиации на этой орбите примерно на 30% выше, чем на орбите Международной космической станции. Масса космического аппарата составляет до 6,4 тонны. Планируется, что «Бион-М» № 2 пробудет на орбите около месяца.