В Москве выявили кальянную, где есть риск заразиться туберкулезом и герпесом

Проблема с санитарными нормами в кальянных затронула и жильцов жилых домов, в которых они расположены. Так, в Екатеринбурге у одной из жительниц дома на улице Павла Шаманова впервые в России диагностировали аллергия, причиной которой, предварительно, стал кальянный дым, проникающий в квартиру через вентиляцию. В том же доме у ребенка развился бронхит, предположительно связанный с регулярным воздействием вредных испарений. Проведенные проверки зафиксировали превышение допустимых уровней угарного газа. Кроме того, и жители Новосибирска сообщают о случаях ухудшения самочувствия после открытия кальянных в их домах.