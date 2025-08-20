В Москве выявили кальянную, где есть риск заразиться туберкулезом и герпесом

В Москве владельцы популярной кальянной не соблюдают санитарные нормы, рассказали в Shot-проверка.
В Москве и ряде других городов России выявлены нарушения санитарных требований в кальянных. Так, в одном из популярных заведений столицы оборудование для курения кальяна проходит обработку не после каждого посетителя, а лишь раз в несколько дней, сообщили журналисты telegram-канала «SHOT Проверка» по итогам своего расследования.
«Туберкулезом и герпесом можно заразиться во время курения кальяна. Например, по такому принципу работают в “Мята Lounge” на Кутузовском», — говорится в материале telegram-канала.
Обработка оборудования раз в несколько дней, как в этом московском заведении, существенно увеличивает риск передачи между посетителями инфекционных заболеваний, среди которых числятся туберкулез и герпес. Ассистент кафедры анатомии человека Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Алексей Решетун отметил, что бактерия туберкулеза чрезвычайно устойчива во внешней среде и может долго сохраняться на различных поверхностях. При отсутствии надлежащей стерилизации существует высокая вероятность заражения человека этим заболеванием.
Проблема с санитарными нормами в кальянных затронула и жильцов жилых домов, в которых они расположены. Так, в Екатеринбурге у одной из жительниц дома на улице Павла Шаманова впервые в России диагностировали аллергия, причиной которой, предварительно, стал кальянный дым, проникающий в квартиру через вентиляцию. В том же доме у ребенка развился бронхит, предположительно связанный с регулярным воздействием вредных испарений. Проведенные проверки зафиксировали превышение допустимых уровней угарного газа. Кроме того, и жители Новосибирска сообщают о случаях ухудшения самочувствия после открытия кальянных в их домах.
Редакция telegram-канала провела собственный эксперимент: оказалось, что один кальян выделяет объем дыма, эквивалентный пяти крупным шарам диаметром 91 сантиметр каждый. Это в сотни раз превышает жизненную емкость легких взрослого человека.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости законодательного регулирования данной сферы, чего на данный момент не предусмотрено. По его словам, как минимум установить строгие требования к обработке кальянов. «Правильно разработанные процедуры очистки минимизируют риск передачи инфекций и предотвратят накопление бактерий, вирусов и грибков», — уточнил эксперт. Сегодня кальянные остаются так называемой «серой зоной» рынка, где санитарные стандарты зачастую определяются исключительно владельцами заведений.
Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ужесточить борьбу с табакокурением в России и предложил дополнить действующий закон о профилактике курения подзаконными актами. Те, в свою очередь, позволят в перспективе полностью запретить табачную продукцию. По его словам, вред от курения особенно сильно сказывается на здоровье детей. Так, в международной классификации болезней уже зафиксирован диагноз «пневмония вейперов».