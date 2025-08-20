Ричмонд
Российская ракета с экипажем из мышей и мух стартовала с Байконура

По словам представителей госкорпорации, экипажем космического спутника стали 75 мышей, около полутора тысяч мух дрозофил, грибы и другие организмы. Эта экспедиция поможет оценить безопасность такой орбиты для пилотируемых миссий.

— «Союз» стартовал с Байконура. С космодрома запущен биоспутник «Бион-М» № 2. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты — штатно, — передает официальный Telegram-канал Роскосмоса.

65 лет назад совершили космический полет собаки Белка и Стрелка. Андрей Новиков, кандидат технических наук, заместитель декана факультета «Специальное машиностроение» Бауманского университета — ведущего вуза России в космической области, рассказал «Вечерней Москве», что этих зверей выбрал лично главный конструктор.