Российская ракета с экипажем из мышей и мух стартовала с Байконура

Отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б’с биологическим спутником “Бион-М” № 2 стартовала с космодрома Байконур для того, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту. Об этом в среду, 20 августа, сообщили в пресс-службе государственной корпорации “Роскосмос”.
По словам представителей госкорпорации, экипажем космического спутника стали 75 мышей, около полутора тысяч мух дрозофил, грибы и другие организмы. Эта экспедиция поможет оценить безопасность такой орбиты для пилотируемых миссий.
— «Союз» стартовал с Байконура. С космодрома запущен биоспутник «Бион-М» № 2. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты — штатно, — передает официальный Telegram-канал Роскосмоса.
65 лет назад совершили космический полет собаки Белка и Стрелка. Андрей Новиков, кандидат технических наук, заместитель декана факультета «Специальное машиностроение» Бауманского университета — ведущего вуза России в космической области, рассказал «Вечерней Москве», что этих зверей выбрал лично главный конструктор.