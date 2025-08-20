Российская ракета с экипажем из мышей и мух стартовала с Байконура

Отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б’с биологическим спутником “Бион-М” № 2 стартовала с космодрома Байконур для того, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту. Об этом в среду, 20 августа, сообщили в пресс-службе государственной корпорации “Роскосмос”.