20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 23 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 21 августа планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Рогачевская, ул. Ильянская, ул. Камайская, пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. Богдановича), МКАД — ул. Всехсвятская, ул. Ложинская, ул. Даумана, пр. Дзержинского (от пр. Любимова до пр. Жукова), ул. Домбровская, ул. Слободская, ул. Корженевского, ул. Героев 120-й Дивизии, ул. Калиновского, ул. Алтайская, ул. Белградская, ул. Веры Хоружей, ул. Жилуновича (от пр. Партизанского до ул. Тухачевского), ул. Долгобродская (от ул. Ботанической до ул. Уральской), ул. Княгининская, ул. Кедышко, ул. Щорса, ул. Ландера, ул. Тимошенко.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-