Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 23 участках

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 21 августа планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Рогачевская, ул. Ильянская, ул. Камайская, пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. Богдановича), МКАД — ул. Всехсвятская, ул. Ложинская, ул. Даумана, пр. Дзержинского (от пр. Любимова до пр. Жукова), ул. Домбровская, ул. Слободская, ул. Корженевского, ул. Героев 120-й Дивизии, ул. Калиновского, ул. Алтайская, ул. Белградская, ул. Веры Хоружей, ул. Жилуновича (от пр. Партизанского до ул. Тухачевского), ул. Долгобродская (от ул. Ботанической до ул. Уральской), ул. Княгининская, ул. Кедышко, ул. Щорса, ул. Ландера, ул. Тимошенко.