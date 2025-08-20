Report: Азербайджан и ОАЭ отказались участвовать в «Интервидении»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Азербайджан не будут принимать участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в России. Об этом в среду, 20 августа, сообщило агентство Report.
По данным журналистов, причиной отказа стали так называемые внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки, говорится в материале.
Еще в начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и Московской области в 2025 году. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на этом конкурсе не будет извращений. Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин также высказал мнение, что соревнование обещает стать значительно более масштабным, чем знаменитое Евровидение, однако назвал подобное сравнение неуместным.
Спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что к состязанию присоединятся более 20 стран. При этом Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом SHAMAN. Достоин ли этого музыкант, «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.