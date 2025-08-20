Проверка полярной орбиты: в космос стартовал российский биоспутник «Бион-М» № 2

Новая, только что стартовавшая миссия — «Бион-М» № 2 готовилась к старту более 10 лет, после слетавшего в 2013 году «Биона-М» № 1. К ней у биологов накопилось множество новых вопросов, самый главным из которых связан с повышенной космической радиацией при полете в дальний космос, к Луне. Поэтому и наклонение для него было выбрано полярное, на котором, по некоторым расчетам, доза радиации может быть на 30 процентов выше, чем на МКС. Как сказал на днях в интервью телеканалу глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, основная цель эксперимента — проверить условия околополярной орбиты, на которой в будущем, возможно, будет летать наша новая Российская орбитальная станция (РОС).