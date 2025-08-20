Повар из ЕАО поучаствовала в финале конкурса «Лучший по профессии»

Победительница регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» Екатерина Биндюк представила Еврейскую автономную область (ЕАО) на федеральном этапе состязания в номинации «Повар». Конкурс был организован в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте по труду и занятости населения правительства региона.
Соревнования проходили два дня в Вологде. За звание лучших в финале боролись 15 победителей региональных этапов из разных субъектов России. Конкурсные испытания состояли из теоретической и практической части. Участникам предстояло приготовить по три порции холодной закуски и супа, а также три горячих блюда.
По итогам конкурса победителем стал Константин Балдышев из Вологодской области, второе место занял Михаил Освалюк из города Верхняя Тура в Свердловской области, а третье — Александр Гониашвили из Чебоксар.
Отметим, участие в конкурсе стало бесценным опытом общения с профессионалами, возможностью повысить свой профессиональный уровень и побороться за главный приз.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.