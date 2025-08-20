Киностудия подала в суд на таганрогского предпринимателя за использование попугая Кеши без разрешения

Согласно материалам дела, киностудия требует взыскать 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки и еще 100 тысяч — за незаконное использование авторских прав на персонажей «Волк», «Собака» и «Кеша попугай». Конкретные обстоятельства нарушения не раскрываются. Однако речь может идти о производстве сувенирной продукции или полиграфии с изображениями советских мультперсонажей.