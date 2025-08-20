Ричмонд
Киностудия подала в суд на таганрогского предпринимателя за использование попугая Кеши без разрешения

Известная киностудия хочет взыскать с донского предпринимателя 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Киностудия «Союзмультфильм» потребовала 200 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя из Таганрога за незаконное использование образов всенародно любимых персонажей. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Ростовской области.

Согласно материалам дела, киностудия требует взыскать 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки и еще 100 тысяч — за незаконное использование авторских прав на персонажей «Волк», «Собака» и «Кеша попугай». Конкретные обстоятельства нарушения не раскрываются. Однако речь может идти о производстве сувенирной продукции или полиграфии с изображениями советских мультперсонажей.

