DM: ученые опасаются конца света из-за повышения уровня моря на 3 метра

По ее словам, если щит обрушится, то уровень моря повысится на 3 метра, что вызовет затопление многих городов и даже целых стран. Например, под воду может уйти Дания, некоторые американские штаты и почти весь Лондон. Кроме того, исчезнут многие виды животных.