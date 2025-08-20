DM: ученые опасаются конца света из-за повышения уровня моря на 3 метра

Исследователи из Австралийского национального университета выразили обеспокоенность ослабеванием Западно-Антарктического ледяного щита, который вскоре может просто рухнуть и вызвать апокалипсис, пишет Daily Mail.
«Быстрые изменения уже были обнаружены во льдах, океанах и экосистемах Антарктиды, и они будут усугубляться с каждой долей градуса глобального потепления», — заявила доктор Нерили Абрам, ведущий автор исследования.
По ее словам, если щит обрушится, то уровень моря повысится на 3 метра, что вызовет затопление многих городов и даже целых стран. Например, под воду может уйти Дания, некоторые американские штаты и почти весь Лондон. Кроме того, исчезнут многие виды животных.
«Единственный способ избежать дальнейших резких изменений и их далеко идущих последствий — это сократить выбросы парниковых газов достаточно быстро, чтобы ограничить глобальное потепление как можно ближе к 1,5 градусам Цельсия», — сказала Абрам.
Она добавила, что щит рушится быстрее, чем предполагалось ранее.
