На сообщения о «черной Луне» в августе отреагировали ученые

Рублева уточнила, что термин «черная Луна» не используется в научной среде, поскольку Луна по своей природе не может быть ни черной, ни белой. По мнению эксперта, популяризация подобных выражений связана с тем, что во время новолуния спутник Земли поворачивается к нашей планете своей неосвещенной стороной и становится невидимым на ночном небе.