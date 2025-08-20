ОАЭ и Азербайджан не подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»

«Официально ОАЭ и Азербайджан не направляли свое финальное решение об участии в “Интервидении”. На текущий момент мы получили официальное подтверждение об участии 21 страны», — сообщил представитель оргкомитета конкурса агентству ТАСС. В пресс-службе подчеркнули, что информация о возможном отказе Баку и ОАЭ, распространенная в социальных сетях и ряде интернет-изданий, не соответствует действительности.