Власти назвали дату начала осенних сельхозярмарок в Уфе

В Уфе 6 сентября начнутся осенние сельхозярмарки.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы определила 61 специализированную площадку для торговли сельскохозяйственной продукцией. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления потребительского рынка Аскар Батталов.

Согласно решению администрации, в городе организованы:

— 12 площадок для ярмарок выходного дня;

— 8 постоянно действующих фермерских ярмарок;

— 41 площадка для реализации продукции с дачных участков и личных подсобных хозяйств.

Участниками торгов могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Основными поставщиками продукции выступают 37 сельских районов и городов Башкирии.

Как сообщают власти, за семь месяцев 2025 года в Уфе было проведено 164 ярмарки, организовано свыше семи тысяч торговых мест, реализовано более 500 тонн продукции. Ярмарки посетили около 150 тысяч человек.

Батталов также сообщил, что 6 сентября стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые традиционно полностью удовлетворяют спрос населения на продукцию для зимнего хранения. По его словам, доля местных производителей в реализации картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты превышает 80%, а меда — 100%.

— Основными поставщиками являются Уфимский, Чишминский, Благоварский, Кушнаренковский районы, — отметил чиновник.

Особое внимание уделяется качеству продукции: на всех площадках проводится ветеринарно-санитарная экспертиза с помощью мобильных лабораторий и проверка документации. При выявлении несоответствий товар немедленно снимается с реализации.

— При наступлении соответствующих погодных условий традиционно начинается сезон мясных ярмарок, который продлится до 28 декабря, — заявили власти.

