Росавиация отобрала сертификат АУЦ у скандальной авиакомпании

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» мог потерпеть крушение под Тындой из-за ошибки, связанной с неверным толкованием показаний приборов. Предварительное расследование указывает на то, что пилоты, возможно, неправильно интерпретировали данные о высоте. На борту находилось 49 человек, включая шестерых членов экипажа и пятерых детей. Все люди, находящиеся в самолете, погибли.