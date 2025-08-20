Музыкальный театр Дмитрия Бертмана открыл новый сезон

Московский театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана открыл свой 36-й сезон. И не где-нибудь, а на Чукотке. Таков этот театр — вечно найдет чем отличиться. Благодаря его артистам край, где в вечной мерзлоте живут всего 13 тысяч жителей, впервые наполнился звуками оперной музыки. И теперь это уже — яркая страница истории отечественной музыкальной культуры. Вернувшись с Чукотки, «как Чацкий, с корабля на бал», труппа театра собралась в зале «Стравинский», не успев адаптироваться к московскому часовому поясу. Впрочем, на сборе труппы никто не спал. Все внимательно слушали доклады руководства театра о проделанной работе в минувший год и о планах на новый сезон. Потому что необходимость творить историю музыкальной культуры в столице никто не отменял.