Музыкальный театр Дмитрия Бертмана открыл новый сезон

Московский театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана открыл свой 36-й сезон. И не где-нибудь, а на Чукотке. Таков этот театр — вечно найдет чем отличиться. Благодаря его артистам край, где в вечной мерзлоте живут всего 13 тысяч жителей, впервые наполнился звуками оперной музыки. И теперь это уже — яркая страница истории отечественной музыкальной культуры. Вернувшись с Чукотки, «как Чацкий, с корабля на бал», труппа театра собралась в зале «Стравинский», не успев адаптироваться к московскому часовому поясу. Впрочем, на сборе труппы никто не спал. Все внимательно слушали доклады руководства театра о проделанной работе в минувший год и о планах на новый сезон. Потому что необходимость творить историю музыкальной культуры в столице никто не отменял.
Итоги предыдущего юбилейного сезона, о которых рассказал заместитель генерального директора — художественного руководителя Илья Ильин, выглядели настолько внушительными, что и сам Илья Ильин, казалось, был приятно удивлен: сколько всего мы сделали! По традиции труппе были представлены новые солисты, которых приняли в театр в этом году. Молодые певцы были зачислены в труппу после прохождения Молодежной программы, впервые проведенной в «Геликоне». А подготовка кадров — важнейшая и абсолютно неформальная часть работы театра. Особенно в «Геликоне», где востребован определенный тип оперного солиста, равно владеющего как вокальной техникой, так и профессиональными навыками драматического артиста.
В новом сезоне «молодежка», как называют этот проект в театре, продолжится расширенной Молодежной программой лидеров музыкального театра «Геликон-оперы». Уже подано большое количество заявок, идет отбор. В результате в программе этого года будут участвовать 16 человек. Причем на этот раз не только вокалисты — появятся также соискатели в категориях «режиссер», «продюсер», «художник по свету» и «художник по гриму».
Театр занимается не только выращиванием музыкантов, но и воспитанием в широком смысле этого слова, поэтому в будущем сезоне продолжится работа в проекте «Театротерапия», причем не только в Москве, но в Нижнем Новгороде, Старом Осколе и Тамбове. Этот проект — социально значимая творческая программа «Геликона», в рамках которой проводятся занятия различными театральными практиками с так называемыми трудными подростками, детьми из неблагополучных семей, ребятами, находящимися в зоне социальных и психологических рисков.
Ну и, конечно, самый мощный молодежный проект «Геликона» — конкурс оперных режиссеров «Нано-опера», который пройдет уже в 7-й раз и покажет дерзкие, порой даже хулиганские работы оперных дебютантов.
В новом сезоне зрителей ждут встречи с юбилярами: Алексей Тихомиров в концерте-спектакле «Два огромных человека: Шаляпин и Горький» в зале «Стравинский», а Сергей Топтыгин примет гостей в зале княгини Шаховской. К 110-летию со дня рождения Георгия Свиридова геликоновцы готовят приношение великому композитору — «Георгий Свиридов. Любовь святая». Продолжатся встречи в «Гостиной Людмилы Жумаевой» и экскурсии.
Летом состоялась премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы» в постановке Дмитрия Бертмана. С этого удивительного спектакля и открывается сезон. А следующая премьера — опера Сергея Прокофьева «Маддалена» — состоится в октябре. Постановщики — дирижер Валерий Кирьянов, режиссер Илья Ильин, художник Ростислав Протасов. Стравинский с Прокофьевым дополняют блистательный оперный лист «Геликона», который может удовлетворить меломанов с любыми предпочтениями — от барокко и классики до веризма и модерна.