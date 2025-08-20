Медработники Красноярского края прошли обучение в Санкт-Петербурге

Напомним, образовательная программа стартовала в июне этого года, когда в Красноярске прошел первый модуль обучения. Всего запланировано семь модулей в четырех городах — Красноярске, Норильске, Санкт‑Петербурге и Москве. После этого проектные команды красноярских медиков представят разработанные ими концепции модернизации системы здравоохранения региона. Лучшие из них получат поддержку правительства края для дальнейшей реализации.