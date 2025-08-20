Медработники Красноярского края прошли обучение в Санкт-Петербурге

Более 40 управленцев в сфере здравоохранения, включая руководителей межрайонных и районных больниц Красноярского края, прошли обучение в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
Специалисты обучились на втором модуле программы профессиональной переподготовки «Лидеры здравоохранения Красноярского края», которую разработали в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета специально для региона.
В ходе лекций и интерактивных занятий участники углубленно изучили вопросы проектного управления, познакомились с передовыми практиками организации помощи, внедрения цифровых технологий и управления крупными медицинскими организациями, а также посетили ведущие медцентры Санкт‑Петербурга.
«Сформированные команды по пяти медицинским округам Красноярского края продолжают работу над проектами по модернизации и улучшению оказания медицинской помощи жителям региона. Результаты этой проектной работы коснутся всех медицинских организаций края», — отметил участник программы, главный врач красноярской больницы № 20 Евгений Кононов.
Напомним, образовательная программа стартовала в июне этого года, когда в Красноярске прошел первый модуль обучения. Всего запланировано семь модулей в четырех городах — Красноярске, Норильске, Санкт‑Петербурге и Москве. После этого проектные команды красноярских медиков представят разработанные ими концепции модернизации системы здравоохранения региона. Лучшие из них получат поддержку правительства края для дальнейшей реализации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.