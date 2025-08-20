В Москве представили уникальный вышитый иконостас походного храма: фоторепортаж

В Москве отметили престольный праздник и представили вышитый иконостас походного храма. Ранним утром прошла Божественная литургия, а по окончании верующие прошли крестным ходом вокруг храма. Затем настоятель совершил чин освящения плодов нового урожая, которые впоследствии были розданы присутствующим. Художественной особенностью храма является тканевый иконостас, выполненный вручную в авторской технике церковной вышивки. Для создания образов использовались ручная и машинная вышивка, шелк, бархат, золотые и шелковые нити. Завершились торжества праздничной трапезой.