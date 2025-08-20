С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б»

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 стартовала с площадки комплекса «Восток» космодрома Байконур. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что примерно через девять минут после старта «Бион» будет выведен на орбиту. Ожидается, что аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.
Как сообщается, на борту биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, ряд растений, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Также в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках. -0-